Programação do Teatro Nacional S. João passa pelo renovado Mosteiro S. Bento da Vitória

No Claustro do Mosteiro de São Bento da Vitória foi apresentada, esta quarta-feira, a extensa programação do Teatro Nacional São João (TNSJ), no Porto, que destaca a música clássica, a dança contemporânea e o teatro de repertório. A nova temporada conta com mais de 50 espetáculos, entre 15 estreias absolutas, seis produções próprias e 18 coproduções, além de oito espetáculos internacionais, masterclasses, oficinas, conferências e outras atividades. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Contudo, antes da apresentação propriamente dita, o vereador da Cultura, Jorge Sobrado, marcou o início do evento com alguns números relativos às obras de requalificação do Mosteiro de São Bento da Vitória. Reafirmar o Mosteiro “como casa da música” A intervenção no Mosteiro de São Bento da Vitória implicou um investimento de 4,850 milhões de euros suportados pelo PRR Cultura, valor este que, nas palavras do vereador da Cultura da autarquia do Porto, lhe confere o título de “intervenção mais significativa do PRR Cultura”. Durante 304 dias aquele monumento foi alvo de 28 intervenções que se focaram, entre outras questões, na eficiência energética e na acessibilidade do edifício, referiu Jorge Sobrado durante a apresentação, relembrando que “o verão era quase insuportável” nos gabinetes de trabalho do Mosteiro. As obras incidiram essencialmente na requalificação, que custou 4,170 milhões de euros, a que se somam a obra na Sala do Tribunal (440 mil euros) e uma parte dedicada ao Wi-fi/Cinema Digital (301 mil euros). O Mosteiro S. Bento da Vitória reabre a 1 de outubro deste ano. O local vai voltar a ser palco para a música no âmbito da programação do TNSJ durante quatro dias — a par do Teatro Nacional S. João e Teatro Carlos Alberto, os três edifícios do universo TNSJ — “reafirmando o mosteiro como casa da música”. O ciclo de concertos Musical-Mente e os Solistas da Orquestra XXI: Morton Feldman são os destaques na cena musical, mas a reabertura vai contar também com um programa de performances e uma exposição.

Repertório dramático universal e em língua portuguesa Este ano, o TNSJ decide reforçar o seu “imperativo ético” na defesa da língua e da literatura portuguesas, bem como da encenação de repertório dramático universal, destacando-se assim na programação os seis projetos de criação própria. "Auto da Barca do Inferno", de Gil Vicente, é “reativado” por Marta Pazos, responsável pela encenação e é uma das estreias “coloridas” e “luminosas” do TNSJ. A encenadora, um nome central da cena contemporânea espanhola, propõe uma versão da história vicentina dançada e com recurso às artes visuais que promete ser “uma festa dos sentidos”. "O Despertar da Primavera" é outra das estreias destacadas, com encenação do diretor artístico do TNSJ, Vítor Hugo Pontes. Será a sua peça de introdução, enquanto diretor, no repertório universal. A história de Frank Wedekind assenta no paralelismo entre “o despertar da sexualidade e o conhecimento da morte”. O objetivo final da proposta de Vitor Hugo Pontes é responder à pergunta: “Diz-me tudo, mãezinha, vá lá! Responde-me — como é que é?”. “A Semana dos Porquês” é o título provisório de mais uma estreia de teatro, desta vez com com direção artística de Inês Sincero e Tomé Nunes Pinto. A história anda à volta de Antónia, uma menina de 10 anos que escreve para o Jornal da Escola e que se depara com o desafio de relatar os factos num inesperado momento de revolta dos alunos, caracterizado por um “sem-número de interrogações”. O espetáculo “Maiúscula” é mais uma produção do TNSJ , o primeiro de três monólogos de um ciclo chamado “Parla-Solos” que vai marcar o arranque desta nova temporada em setembro e que seguirá depois em digressão com paragens em Tavira e Bragança. A peça de Jacinto Lucas Pires contará com a atuação da atriz Luísa Cruz. A ópera “Relicário Perpétuo”, da autoria do Prémio Pessoa Luís Tinoco, com a direção musical de Joana Carneiro, será reposta no Porto, assim como exposição “Nove Quartos de cena”.