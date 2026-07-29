Realizador Mike Leigh admite que o seu próximo filme deverá ser o último

O realizador britânico Mike Leigh admite que o seu próximo filme deverá ser o último, devido a uma doença.

O cineasta prepara-se para lançar este outono o filme "Tender Loving Care" e a longa-metragem deve pôr fim a uma filmografia que conta já com filmes como "Vera Drake", "Segredos e Mentiras" e "Topsy-Turvy".

Num evento recente em Londres, a antecipar o seu próximo filme, Mike Leigh partilhou que o seu diagnóstico de miosite, uma doença que enfraquece o sistema imunitário, torna futuras rodagens "muito difíceis".

Questionado diretamente se "Tender Loving Care" será o seu último trabalho, o realizador deixou uma resposta clara: "Absolutamente. É muito provável, sim".

"Tive sorte por fazer este último filme, as pessoas ajudaram-me muito", acrescentou.