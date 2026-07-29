"Shrek" regressa aos cinemas para comemorar 25 anos

O clássico de animação "Shrek" vai voltar às salas de cinema para comemorar 25 anos desde que foi lançado, em 2001.

A Universal Pictures Portugal confirmou que o filme da Dreamworks vai regressar aos ecrãs nacionais a 10 de setembro.

A longa-metragem que brinca com os contos de fadas tornou-se num êxito de bilheteira que ajudou a estabelecer a Dreamworks no mercado e a rivalizar diretamente com a Pixar. Foi o vencedor inaugural do Óscar de Melhor Filme de Animação.

Entretanto, houve mais três filmes e vários spin-offs, incluindo duas longas-metragens dedicadas ao Gato das Botas, interpretado na dobragem original por Antonio Banderas.

Para o ano, será lançado "Shrek 5" e está previsto um spin-off dedicado à personagem Burro, com voz original de Eddy Murphy, para 2028.

Em Portugal, "Shrek" conta com as vozes de José Jorge Duarte, Rui Paulo e Claudia Cadima.