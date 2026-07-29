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"Shrek" regressa aos cinemas para comemorar 25 anos
29 jul, 2026 - 11:50 • João Malheiro
Clássico de animação estreou-se originalmente em 2001 e regressa às salas em setembro.
O clássico de animação "Shrek" vai voltar às salas de cinema para comemorar 25 anos desde que foi lançado, em 2001.
A Universal Pictures Portugal confirmou que o filme da Dreamworks vai regressar aos ecrãs nacionais a 10 de setembro.
A longa-metragem que brinca com os contos de fadas tornou-se num êxito de bilheteira que ajudou a estabelecer a Dreamworks no mercado e a rivalizar diretamente com a Pixar. Foi o vencedor inaugural do Óscar de Melhor Filme de Animação.
Entretanto, houve mais três filmes e vários spin-offs, incluindo duas longas-metragens dedicadas ao Gato das Botas, interpretado na dobragem original por Antonio Banderas.
Para o ano, será lançado "Shrek 5" e está previsto um spin-off dedicado à personagem Burro, com voz original de Eddy Murphy, para 2028.
Em Portugal, "Shrek" conta com as vozes de José Jorge Duarte, Rui Paulo e Claudia Cadima.
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