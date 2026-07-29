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Totoloto desta quarta-feira: veja a chave milionária que vale 15,3 milhões
29 jul, 2026 - 21:57 • Redação
Confira aqui a chave vencedora.
A chave vencedora do Totoloto desta quarta-feira, 29 de julho de 2026, é composta pelos números 16 - 33 - 39 - 42 - 45 e pelo Número da Sorte 4.
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Em jogo, no primeiro prémio, estava um jackpot de 15,3 milhões de euros.
A chave publicada nesta notícia não dispensa a consulta da informação oficial disponibilizada pelo Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.
Recorde-se que os prémios de valor superior a cinco mil euros estão sujeitos ao pagamento de imposto do selo, à taxa de 20%, nos termos da legislação em vigor.
O Totoloto realiza-se à quarta-feira e ao sábado.
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