Visitantes de Stonehenge podem ficar 20 minutos a sós com o monumento

Stonehenge é um dos monumentos mais visitados em Inglaterra, com milhares de pessoas a circular pelo espaço. No entanto, a partir de agosto, vai ser possível ficar a sós com a estrutura.

O English Heritage anunciou que será possível ter acesso a este momento único de forma gratuita, através de sorteio, em agosto. Geralmente, é preciso pagar cerca de 1.500 libras (acima de 1.751 euros) para ter acesso à experiência.

Continua a estar em vigor a regra que impede os visitantes de tocar ou encostar-se no monumento, contudo é possível tirar fotografias.

Os vencedores sorteados podem levar consigo um grupo de pessoas que também estejam inscritas, mas também podem optar por ficar sozinhos com a estrutura.

Com cerca de cinco mil anos, este círculo de pedras localiza-se na Planície de Salisbury, em Inglaterra. É um monumento pré-histórico, símbolo de vários mitos e lendas e um artefacto cultural do Reino Unido.