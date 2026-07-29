- Noticiário das 11h
- 29 jul, 2026
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Visitantes de Stonehenge podem ficar 20 minutos a sós com o monumento
29 jul, 2026 - 10:30 • João Malheiro
Continua a estar em vigor a regra que impede os visitantes de tocar ou encostar-se no monumento, contudo é possível tirar fotografias.
Stonehenge é um dos monumentos mais visitados em Inglaterra, com milhares de pessoas a circular pelo espaço. No entanto, a partir de agosto, vai ser possível ficar a sós com a estrutura.
O English Heritage anunciou que será possível ter acesso a este momento único de forma gratuita, através de sorteio, em agosto. Geralmente, é preciso pagar cerca de 1.500 libras (acima de 1.751 euros) para ter acesso à experiência.
Continua a estar em vigor a regra que impede os visitantes de tocar ou encostar-se no monumento, contudo é possível tirar fotografias.
Os vencedores sorteados podem levar consigo um grupo de pessoas que também estejam inscritas, mas também podem optar por ficar sozinhos com a estrutura.
Com cerca de cinco mil anos, este círculo de pedras localiza-se na Planície de Salisbury, em Inglaterra. É um monumento pré-histórico, símbolo de vários mitos e lendas e um artefacto cultural do Reino Unido.
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