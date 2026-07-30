BTS vão boicotar os Grammys em protesto contra nova categoria

Os BTS anunciaram que vão boicotar os Grammys em protesto contra a introdução de uma nova categoria no evento de 2027.

A gala de prémios anunciou que a próxima edição vai atribuir um prémio para Melhor Atuação de Música Pop Asiática, algo que não agradou à banda sul-coreana.

Em resposta, o grupo de kpop referiu que não vai candidatar o seu novo álbum Arirang à gala de prémios.

"Esperamos que a música possa ser ouvida e amada pelo que é, em vez de ser segmentada por região ou língua", escreveram os BTS, nas redes sociais.

Os Grammys tinham anunciado a nova categoria em junho, assim como a categoria de Melhor Canção Latina, para celebrar "géneros musicais novos e diferentes".

Contudo, há quem tema que estas categorias impeçam artistas asiáticos e latinos de chegar às nomeações principais, e acabem por ficar restritos às categorias regionais.

Os BTS foram os primeiros artistas de kpop a serem nomeados para Grammys, em 2021. Ao todo, o grupo já recebeu cinco nomeações, mas nunca conquistou uma estatueta dourada da Academia de Música norte-americana.