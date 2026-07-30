Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 30 jul, 2026
Em Destaque
A+ / A-

BTS vão boicotar os Grammys em protesto contra nova categoria

30 jul, 2026 - 11:34 • João Malheiro

A gala vai atribuir um prémio para Melhor Atuação de Música Pop Asiática, algo que não agradou à banda sul-coreana.

A+ / A-

Os BTS anunciaram que vão boicotar os Grammys em protesto contra a introdução de uma nova categoria no evento de 2027.

A gala de prémios anunciou que a próxima edição vai atribuir um prémio para Melhor Atuação de Música Pop Asiática, algo que não agradou à banda sul-coreana.

Em resposta, o grupo de kpop referiu que não vai candidatar o seu novo álbum Arirang à gala de prémios.

"Esperamos que a música possa ser ouvida e amada pelo que é, em vez de ser segmentada por região ou língua", escreveram os BTS, nas redes sociais.

Os Grammys tinham anunciado a nova categoria em junho, assim como a categoria de Melhor Canção Latina, para celebrar "géneros musicais novos e diferentes".

Contudo, há quem tema que estas categorias impeçam artistas asiáticos e latinos de chegar às nomeações principais, e acabem por ficar restritos às categorias regionais.

Os BTS foram os primeiros artistas de kpop a serem nomeados para Grammys, em 2021. Ao todo, o grupo já recebeu cinco nomeações, mas nunca conquistou uma estatueta dourada da Academia de Música norte-americana.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 30 jul, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

O tanque, o atrelado e o amigo. As explicações de Luís Neves, ou a falta delas

Ministro da Administração Interna

O tanque, o atrelado e o amigo. As explicações de Luís Neves, ou a falta delas

“Chamas ainda estão fora de controle” na região de Bordéus, diz autarca luso-descendente

“Chamas ainda estão fora de controle” na região de Bor(...)

Luís Represas, 50 anos a perseguir miragens. "O 25 de Abril pôs-me a música no colo"

Luís Represas, 50 anos a perseguir miragens. "O 25 de (...)

Jovens querem "fazer mil euros” no sistema Volta

Jovens querem "fazer mil euros” no sistema Volta

A Odisseia de Alexandre. O filme dos exames nacionais

A Odisseia de Alexandre. O filme dos exames nacionais