- Noticiário das 12h
- 30 jul, 2026
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BTS vão boicotar os Grammys em protesto contra nova categoria
30 jul, 2026 - 11:34 • João Malheiro
A gala vai atribuir um prémio para Melhor Atuação de Música Pop Asiática, algo que não agradou à banda sul-coreana.
Os BTS anunciaram que vão boicotar os Grammys em protesto contra a introdução de uma nova categoria no evento de 2027.
A gala de prémios anunciou que a próxima edição vai atribuir um prémio para Melhor Atuação de Música Pop Asiática, algo que não agradou à banda sul-coreana.
Em resposta, o grupo de kpop referiu que não vai candidatar o seu novo álbum Arirang à gala de prémios.
"Esperamos que a música possa ser ouvida e amada pelo que é, em vez de ser segmentada por região ou língua", escreveram os BTS, nas redes sociais.
Os Grammys tinham anunciado a nova categoria em junho, assim como a categoria de Melhor Canção Latina, para celebrar "géneros musicais novos e diferentes".
Contudo, há quem tema que estas categorias impeçam artistas asiáticos e latinos de chegar às nomeações principais, e acabem por ficar restritos às categorias regionais.
Os BTS foram os primeiros artistas de kpop a serem nomeados para Grammys, em 2021. Ao todo, o grupo já recebeu cinco nomeações, mas nunca conquistou uma estatueta dourada da Academia de Música norte-americana.
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