Presidente de Academia de Cinema norte-americana reeleita

A atual presidente da Academia de Cinema norte-americana, responsável por atribuir os Óscares, foi reeleita para um segundo mandato.

Lynette Howell Taylor foi eleita pela primeira vez no ano passado, depois de pertence ao ramo dos produtores de cinema, desde 2014.

Os mandatos da presidência da Academia de Cinema norte-americana são anuais. Uma pessoa pode ser eleita para o cargo quatro vezes consecutivas.

Lynette Howell Taylor já produziu filmes como "Blue Valentine - Só Tu e Eu", "Como um Trovão" e o remake de 2018 de "Assim Nasce Uma Estrela", com Bradley Cooper e Lady Gaga. Em 2020, foi produtora da gala dos Óscares desse ano.



Em comunicado, a presidente da Academia de Cinema norte-americana agradeceu o apoio que recebeu nesta reeleição e garante que está focada em continuar a preparar as celebrações do centésimo aniversário da instituição, que se assinalam em 2027.

Já os Óscares vão chegar à sua 100.ª edição em 2028.