Quatro anos de guerra na Ucrânia. Ainda estamos em negação

É inevitável enviar mais tropas, mais apoio, mas evitar o confronto direto com a Rússia que para Olivier Bonamici considera uma "real ameaça" para a Europa que ainda está "em negação", conclui. Para Begoña Iñiguez, "apenas um evento inesperado pode alterar a situação" para que seja encontrada uma solução. Os quatro anos da guerra na Ucrânia, a nomeação de Luís Neves como ministro da administração interna e a perda de poder de compra em Portugal são outros tema em debate nesta edição em que ficamos a saber que, visto de fora, os portugueses são "muito indecisos".
