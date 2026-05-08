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Leão XIV. Discrição e pertinência

08 mai, 2026 - 12:14 • Sérgio Costa

Num quadro de grande instabilidade, as palavras do Papa em defesa da paz ganham maior relevo. A avaliação é feita no Visto de Fora desta semana quando passa um ano da eleição de Leão XIV, um pontificado marcado pela "discrição e pertinência", sublinha Olivier Bonamici que analisa, juntamente com Begoña Iñiguez, alguns dos principais temas da atualidade.

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Leão XIV. Discrição e pertinência

O surto de hantavírus e a proposta de taxar os lucros excessivos das energéticas são outros temas em debate num programa onde os intervenientes confessam surpresa com o hábito português de tomar o pequeno-almoço fora de casa.

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