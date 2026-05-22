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Israel, Zapatero e Praia

22 mai, 2026 - 13:52 • Sérgio Costa

Nesta edição, a análise ao caso da detenção dos ativistas da flotilha para Gaza. Deve a União Europeia suspender o acordo de cooperação com Israel? A suspeitas de corrupção sobre José Luis Zapatero e a comparação com Sócrates é também tema em debate num programa em que Olivier Bonamici e Begoña Iñiguez confessam surpresa com os hábitos dos portugueses na praia.

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