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Onda de Calor. Europa tem passar à ação

29 mai, 2026 - 20:14 • Sérgio Costa

Os governos têm de adotar medidas efetivas para que as populações se adaptem às ondas de calor cada vez mais frequentes. Este é o tema central deste Visto de Fora, onde Begona Iniguez e Olivier Bonamici debatem também a possibilidade de uma solução diplomática para o conflito na Ucrânia. No programa desta semana, ainda, o tempo semanal de trabalho dos portugueses que está acima da média europeia. Por que razão trabalhámos mais e produzimos menos?

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