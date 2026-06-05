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Zelensky escreve a Putin. "Jogada interessante" que mostra que a "Rússia não quer a paz"

05 jun, 2026 - 13:20 • André Rodrigues

Esta semana, Begoña Iñiguez e Olivier Bonamici analisam a proposta do Presidente da Ucrânia para um encontro com Vladimir Putin. Mas admitem que as condições de um lado e do outro para a paz serão impraticáveis. E pode, assim, começar uma nova escalada do conflito que já dura há quatro anos.

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