Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 19 jun, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Visto de Fora

Cristiano Ronaldo: a atitude e o ego dão-lhe uma imagem ultra negativa

19 jun, 2026 - 17:01 • Sérgio Costa

Há uma frase associada a Oscar Wilde que pode ser transportada para o atual momento de CR7: não importa se dizem bem ou mal, o que importa é que falem de ti. Ronaldo está nas bocas do mundo, por causa do desempenho no primeiro jogo da seleção portuguesa de futebol, pela idade, simplesmente porque é Cristiano Ronaldo. Visto de Fora, que imagem projeta o craque que, para muitos, é o melhor futebolista da história? Olivier Bonamici não tem dúvidas e sublinha que "a imagem é péssima" porque " a atitude e o ego dão-lhe uma imagem ultra negativa", conclui. Begoña Iñiguez socorre-se da imprensa espanhola para mostrar que o momento do craque não é bom. Cristiano Ronaldo é tema central desta edição do Visto de Fora que olha ainda para os sinais que Trump projeta para a Ucrânia e faz um balanço de 10 anos do Brexit

A+ / A-
Cristiano Ronaldo: a atitude e o ego dão-lhe uma imagem ultra negativa

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 19 jun, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

"Equipa sem ritmo" e divisão sobre CR7. O que dizem os jornalistas estrangeiros sobre Portugal?

"Equipa sem ritmo" e divisão sobre CR7. O que dizem os jornalistas estrangeiros sobre Portugal?

Portugal tropeça na estreia. Ronaldo "se é homem tem de ser humilde"

Portugal tropeça na estreia. Ronaldo "se é homem tem d(...)

Uma única congolesa celebra no meio dos adeptos de Portugal

Uma única congolesa celebra no meio dos adeptos de Por(...)

Martínez pede autocrítica

Martínez pede autocrítica

Éder e o que disse Deschamps. "Não faz sentido."

Éder e o que disse Deschamps. "Não faz sentido."