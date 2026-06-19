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Visto de Fora
Cristiano Ronaldo: a atitude e o ego dão-lhe uma imagem ultra negativa
19 jun, 2026 - 17:01 • Sérgio Costa
Há uma frase associada a Oscar Wilde que pode ser transportada para o atual momento de CR7: não importa se dizem bem ou mal, o que importa é que falem de ti. Ronaldo está nas bocas do mundo, por causa do desempenho no primeiro jogo da seleção portuguesa de futebol, pela idade, simplesmente porque é Cristiano Ronaldo. Visto de Fora, que imagem projeta o craque que, para muitos, é o melhor futebolista da história? Olivier Bonamici não tem dúvidas e sublinha que "a imagem é péssima" porque " a atitude e o ego dão-lhe uma imagem ultra negativa", conclui. Begoña Iñiguez socorre-se da imprensa espanhola para mostrar que o momento do craque não é bom. Cristiano Ronaldo é tema central desta edição do Visto de Fora que olha ainda para os sinais que Trump projeta para a Ucrânia e faz um balanço de 10 anos do Brexit
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