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Um Portugal - Espanha para aquecer ainda mais
03 jul, 2026 - 13:10 • Sérgio Costa
Um duelo ibérico no futebol é sempre quente, muito quente. E vai fazer aquecer ainda mais o ambiente em plena onda de calor. A Península Ibérica já ferve com o jogo dos oitavos de final do Mundial, e para isso está preparada. E para enfrentar os fenómenos meteorológicos extremos, estará preparada? E a Europa? Temas para mais um Visto de Fora com Begoña Iñiguez e Olivier Bonamici.
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