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Não, não tentam matar CR há 23 anos
10 jul, 2026 - 13:05 • Sérgio Costa
É verdade que a imprensa tenta "matar" Cristiano Ronaldo há 23 anos? A ideia foi lançada em tom desafiador pelo próprio e merece análise de Olivier Bonamici e Begoña Iñiguez para quem "é preciso perceber o momento de sair" e que "ninguém apaga história". Cristiano Ronaldo e Trump, também desafiador na recente cimeira da NATO, são figuras no centrais de edição desta semana.
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