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O Algarve não é para o bolso dos portugueses

17 jul, 2026 - 11:04 • Sérgio Costa

Um recente estudo do IPAM - Instituto Português de Administração e Marketing - revela que os portugueses preferem o Alentejo e o Norte de Portugal ao Algarve. Visto de fora não surpreende. Os preços dão "proibitivos" e até há "estrangeiros surpreendidos" com os valores pedidos, sublinham Begoña Iñiguez e Olivier Bonamici na análise desta semana. A Espanha na final do mundial de futebol, o fim da fronteira com Gibraltar e a coligação antimísseis com a Ucrânia são outros temas em debate.

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