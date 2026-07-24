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"Ganhou o futebol". A Europa queria a Espanha campeã do mundo

24 jul, 2026 - 14:06 • André Rodrigues

Na semana em que a seleção espanhola celebrou a glória da segunda conquista do título mundial, Begoña Iñiguez e Olivier Bonamici debatem a ameaça russa com exercícios de fogo real no Canal da Mancha. E falam das lições da História de 900 anos de Portugal. E prestam homenagem a Luís Represas, o rosto e a voz dos Trovante, que esta semana morreu aos 69 anos, vítima de cancro.

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