Perguntas Frequentes
Nasceu em abril de 1989, na pequena vila de Barga, região italiana da Toscana. Tem 37 anos, é filho único. Em criança lia, escrevia poesia e via jogos da Juventus. Começou como guarda-redes, depois treinou-os, emigrou para o Qatar, tornou-se adjunto e é treinador principal de futebol há seis anos. Treinou dois clubes na primeira divisão turca, destacou-se no Nice e quase conquistou o título de campeão no Ajax. É licenciado em Filosofia pela Universidade de Florença e tem-se afirmado como um dos mais promissores treinadores do futebol europeu. É treinador do FC Porto desde a época 2025/26, sucedendo a Martin Anselmi, com o objetivo de quebrar um jejum de títulos de três épocas.
O fracasso no Mundial de Clubes no verão de 2025 levou André Villas-Boas a tomar uma decisão difícil: despedir o treinador Martin Anselmi, contratado apenas seis meses antes. Francesco Farioli tinha acabado de sair do Ajax, nos Países Baixos, depois de ter visto o título fugir-lhe por entre os dedos. Chegou a ter nove pontos de vantagem e desperdiçou-os nas últimas cinco jornadas. Os detalhes da contratação podem ser descobertos no episódio cinco do podcast "O Código Farioli".
Até Farioli chegar, o FC Porto tinha vivido uma mudança de ciclo, com nova direção, graves problemas financeiros por resolver e mais uma época abaixo das expectativas, com dois treinadores e falhado o apuramento para a Champions mais uma vez. Com plantel renovado, Farioli tomou de assalto o campeonato português com um arranque avassalador. Mudou a tática, renovou a defesa, tornando-a quase impenetrável e acrescentou motor ao meio-campo e ao ataque.
Se Francesco Farioli conquistar o campeonato pelo FC Porto será o seu primeiro título no futebol profissional. No Ajax esteve perto de o conseguir, mas a cinco jornadas do final perdeu um título que parecia garantido, com nove pontos de avanço. Acabou em lágrimas no relvado da Johan Cruiff Arena, aplaudido pelos adeptos. No FC Porto pode, não apenas encontrar a sua redenção, mas também reerguer o Porto e dar o primeiro campeonato a André Villas-Boas.
Da infância ao percurso como treinador, o podcast narrativo viaja até ao coração da Toscana, em Itália, passando em revista as diferentes e desconhecidas facetas de Farioli.
Estreia a 3 de maio de 2026. É composto por cinco episódios e uma entrevista ao presidente André Villas-Boas. É também um documentário vídeo que poderá ver no site da Renascença ou no Youtube.