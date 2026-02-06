Nasceu em abril de 1989, na pequena vila de Barga, região italiana da Toscana. Tem 37 anos, é filho único. Em criança lia, escrevia poesia e via jogos da Juventus. Começou como guarda-redes, depois treinou-os, emigrou para o Qatar, tornou-se adjunto e é treinador principal de futebol há seis anos. Treinou dois clubes na primeira divisão turca, destacou-se no Nice e quase conquistou o título de campeão no Ajax. É licenciado em Filosofia pela Universidade de Florença e tem-se afirmado como um dos mais promissores treinadores do futebol europeu. É treinador do FC Porto desde a época 2025/26, sucedendo a Martin Anselmi, com o objetivo de quebrar um jejum de títulos de três épocas.