Há 50 anos os emissores da Renascença explodiram. Foi o início da devolução da rádio à Igreja (episódio 5)

A 7 de novembro de 1975, uma decisão política pôs fim a um conflito de meses, que ficou marcado pela ocupação dos estúdios da Renascença, por sucessivas greves e manifestações. Houve prisões, militares à porta da rádio e cenas de violência. No quinto episódio do podcast “Igreja e Liberdade”, descubra como é que, durante o período revolucionário, a Renascença foi palco de uma luta ideológica entre os trabalhadores e a entidade patronal, num trabalho com coordenação científica de Paula Borges Santos, numa parceria com o IPRI – Instituto Português de Relações Internacionais.

07 nov, 2025