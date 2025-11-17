“Igreja e Liberdade” é um podcast da Renascença, com coordenação científica de Paula Borges Santos, sobre o papel dos católicos na transição democrática em Portugal e as transformações ocorridas na Igreja, antes e depois do 25 de Abril.
A 7 de novembro de 1975, uma decisão política pôs fim a um conflito de meses, que ficou marcado pela ocupação dos estúdios da Renascença, por sucessivas greves e manifestações. Houve prisões, militares à porta da rádio e cenas de violência. No quinto episódio do podcast "Igreja e Liberdade", descubra como é que, durante o período revolucionário, a Renascença foi palco de uma luta ideológica entre os trabalhadores e a entidade patronal.
Poucos dias depois da revolução, o Patriarca de Lisboa apelou à "legítima participação plural" e pediu que se garantissem "as autênticas liberdades de uma justa convivência cívica". No quarto episódio do podcast "Igreja e Liberdade", descubra, ainda, qual foi o impacto da revolução nas estruturas da Igreja.
No terceiro episódio do podcast "Igreja e Liberdade", António Bagão recorda os dias que se seguiram à revolução de 25 de Abril de 1974 e admite que, nessa altura, tinha um certo fascínio pela esquerda. "Foi a única vez que votei no Partido Socialista", diz em entrevista à Renascença.
No segundo episódio de "Igreja e Liberdade", Helena Roseta recorda o apoio que o então patriarca de Lisboa deu aos jovens da Ação Católica que queriam denunciar a falta de informação sobre as cheias de 1967.
O padre dominicano escondia presos políticos no convento, o cardeal Cerejeira incentivou os jovens a contornar a censura e Pedro Roseta percorreu o país, após o 25 de Abril, a explicar à população como se votava. “Igreja e Liberdade” é um podcast da Renascença, com coordenação científica de Paula Borges Santos, sobre o papel dos católicos na transição democrática em Portugal e as transformações ocorridas na Igreja neste período.