PRESIDENCIAIS 2026

“Qual é a pressa” de ser Presidente da República? Seguro e um percurso político muito tradicional
29 dez, 2025 - 06:30
Da origem em Penamacor à conquista da liderança da Juventude Socialista, passando pelos tempos em que foi secretário-geral, António José Seguro é candidato presidencial apoiado pelo PS, mas tem muitos anticorpos dentro do próprio partido. Para alguns, deixou de ser o "molengão" de outros tempos. Para outros, apenas tem "mais requisitos" do que os outros candidatos. O "Mr Compromise" voltou e quer ir para Belém.