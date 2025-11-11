O Retorno das Três Irmãs

Episódio 3 - Uma casa no Hotel do Mar

Entre 1975 e 1977, milhares de retornados são alojados em hotéis, pensões e parques de campismo. Em Sesimbra, o Hotel do Mar acolhe as três irmãs Fernandes. À janela, o oceano é o mesmo que em Porto Alexandre, mas tudo o resto mudou. Durante um ano e meio, vivem entre a reinvenção e a perda, fazem amigos. Cinquenta anos depois, é tempo de revisitar o hotel que foi casa.

Disponível a 25 nov, 2025