Vídeo. Descarrilamento do elevador da Glória em Lisboa faz "vítimas mortais" e vários feridos

O elevador da Glória, em Lisboa, descarrilou esta quarta-feira à tarde. O acidente terá provocado mortos, num total de pelo menos 20 vítimas, que incluem feridos em estado crítico e pessoas que ficaram encarceradas. O alerta para o acidente foi dado pelas 18h08.
