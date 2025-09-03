Ouvir Emissão
Vídeo. Descarrilamento do elevador da Glória em Lisboa faz "vítimas mortais" e vários feridos

03 set, 2025 - 19:40 • Miguel Marques Ribeiro

O elevador da Glória, em Lisboa, descarrilou esta quarta-feira à tarde. O acidente terá provocado mortos, num total de pelo menos 20 vítimas, que incluem feridos em estado crítico e pessoas que ficaram encarceradas. O alerta para o acidente foi dado pelas 18h08.

