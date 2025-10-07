"Morte, perda, fome": Dois anos depois, como o 7 de outubro mudou Israel e Gaza?

Os ataques do Hamas fizeram cerca de 1200 mortos a 7 de outubro e mais de 250 pessoas foram feitas reféns.O número de mortos em Gaza desde o início da guerra já ultrapassou os 65 mil, segundo dados do Ministério da Saúde de Gaza.
