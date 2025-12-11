Ânimos aquecem na AR. Manifestante detido e cartazes incendiados

11 dez, 2025 - 19:32 • Alexandre Abrantes Neves

Centenas de pessoas continuam em frente ao Parlamento, apesar de uma parte da multidão já ter começado a dispersar. Um manifestante ultrapassou as grades e subiu a escadaria, sendo posteriormente detido. Junto ao gradeamento, foram incendiados cartazes e atiradas garrafas.

Tópicos
greve geral 2025 greve geral parlamento código do trabalho trabalho
