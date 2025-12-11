Ânimos aquecem na AR. Manifestante detido e cartazes incendiados
11 dez, 2025 - 19:32 • Alexandre Abrantes Neves
Centenas de pessoas continuam em frente ao Parlamento, apesar de uma parte da multidão já ter começado a dispersar. Um manifestante ultrapassou as grades e subiu a escadaria, sendo posteriormente detido. Junto ao gradeamento, foram incendiados cartazes e atiradas garrafas.
- Patrões falam em greve geral "expressiva" só no setor público
- Não podem fazer greve, mas criticam Governo. “Só não nos levam a casaca e as calças se não puderem”
- 🔴 Greve geral ao minuto: Governo desvaloriza adesão, UGT acusa-o de manipular números
- Greve Geral no Porto. Faltam funcionários nos serviços públicos, mas também não há muitos utentes
- “Isto não vai dar nada”, diz camionista que não fez greve
- PM divide o país entre a "parte largamente maioritária" que trabalha e a "minoritária" que faz greve
- Greve lá fora, compras nos espaços comerciais
- "O país escolheu trabalhar". Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"
- Tiago Oliveira, da CGTP: "Estamos perante uma grande greve geral"
- UGT não exclui nova greve geral e anuncia adesão a rondar os 80%
Cotrim de Figueiredo não vê Marcelo como um exemplo a seguir
André Ventura: "Não vou ser o Presidente que dissolve a AR até o Chega ganhar"
Presidenciais: Seguro desafia Governo a "cumprir" a lei e regulamentar eutanásia
António Filipe não desiste e sobe a fasquia: “A segunda volta, neste momento, não existe sem mim”
Presidenciais: Alargamento do aborto? "Questões constitucionais estão resolvidas", diz Catarina Martins
