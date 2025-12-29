Radiografia 2025
As imagens de 2025 que Joana Marques não vai esquecer (por muito que tente)
29 dez, 2025 - 07:00 • Beatriz Pereira
Para lá das notícias mais sérias, 2025 trouxe vários episódios que ocuparam tempo de antena, dominaram as redes sociais e ficaram na memória coletiva de todos. A humorista Joana Marques faz uma revisão aos temas "mais irrelevantes" do ano e mostra como as polémicas passageiras, as modas inesperadas e as declarações virais definiram o ano que agora termina.
As imagens de 2025 que Joana Marques não vai esquecer — por muito que tente
29 dez, 2025 - 07:00
Atualidade
Jogo de Palavra
Hora da Verdade
Dúvidas Públicas
Presidenciais
Reportagem
Centenário Carlos Paredes
Como funciona o aluguer ilegal de contas entre estafetas?
18 fev, 2025 - 12:19
Extremamente Desagradável
As Três da Manhã
A Quarta da Manhã
+ Vistos
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Comentários