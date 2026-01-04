EUA

"Boa noite, feliz ano novo": Novas imagens mostram Nicolás Maduro no centro de detenção nos EUA

04 jan, 2026 - 08:41 • Beatriz Pereira

A Casa Branca publicou nas redes sociais imagens do Presidente da Venezuela no Centro Metropolitano de Detenção de Brooklin, acompanhado por agentes da DEA. À chegada, Maduro atirou: "Que triste!".

