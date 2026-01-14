Ambiente

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar? As novas medidas ambientais em 1 minuto

14 jan, 2026 - 22:33 • Lara Castro

A ministra do Ambiente, Maria da Graça Carvalho, apresentou esta terça-feira 10 novas medidas ambientais para o país. Da lista divulgada, Graça Carvalho quer acabar com os sacos de plástico leves e já afirmou que os novos substitutos vão ser, pelo menos "no início", gratuitos. Adeus aos sacos de plástico leves nas lojas, regresso do vasilhame com depósito de 10 cêntimos por embalagem e mais incentivos à mobilidade elétrica.

ministério do ambiente ministra do ambiente
“Vale mais ganhar 800 euros aqui do que 2.000 em Lisboa”. Penedono pede empregos para não perder mais jovens

14 jan, 2026 - 06:00

"Eles não chegam a nós". Como os jovens sub-30 veem as presidenciais

As sondagens dizem mesmo quem vai ganhar as Presidenciais?

As sondagens mentem? Às vezes, pecam

Embaixador do Irão: “Ocidente finge apoiar os direitos humanos, mas corta-nos comida e medicamentos”

"Bem-vindos a 2026." EUA avisam Cuba, Colômbia e "o mundo" que Venezuela pode repetir-se

Tropas portuguesas na Ucrânia? Candidatos dividem-se entre o apoio, a recusa e o esperar para ver

Da fotografia do Presidente exibida nos serviços públicos ao convite para uma viagem de submarino: oito respostas rápidas no Debate da Rádio

Marques Mendes desafia almirante: "Não chega atirar a pedra e esconder a mão"

"Há maçons candidatos às presidenciais", diz Gouveia e Melo

Presidenciais: Seguro desafia Governo a "cumprir" a lei e regulamentar eutanásia

André Ventura: "Não vou ser o Presidente que dissolve a AR até o Chega ganhar"

Cotrim de Figueiredo não vê Marcelo como um exemplo a seguir

Jorge Pinto admite esquerda a falhar segunda volta ou “possibilidade” de dois candidatos

António Filipe não desiste e sobe a fasquia: “A segunda volta, neste momento, não existe sem mim”

Presidenciais: Alargamento do aborto? "Questões constitucionais estão resolvidas", diz Catarina Martins

As imagens de 2025 que Joana Marques não vai esquecer (por muito que tente)

29 dez, 2025 - 07:00

Quem são os imigrantes da construção civil? “Sem eles as obras não se executam”

15 jul, 2025 - 06:30

Como funciona o aluguer ilegal de contas entre estafetas?

18 fev, 2025 - 12:19

