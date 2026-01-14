Ambiente
Vai poder ganhar dinheiro a reciclar? As novas medidas ambientais em 1 minuto
14 jan, 2026 - 22:33 • Lara Castro
A ministra do Ambiente, Maria da Graça Carvalho, apresentou esta terça-feira 10 novas medidas ambientais para o país. Da lista divulgada, Graça Carvalho quer acabar com os sacos de plástico leves e já afirmou que os novos substitutos vão ser, pelo menos "no início", gratuitos. Adeus aos sacos de plástico leves nas lojas, regresso do vasilhame com depósito de 10 cêntimos por embalagem e mais incentivos à mobilidade elétrica.
