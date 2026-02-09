EUA
Bad Bunny escreveu uma carta de amor a Porto Rico — e a toda a América Latina — durante o show da Super Bowl
09 fev, 2026 - 13:18 • Beatriz Pereira
Uma semana depois de ter conquistado o Grammy de Álbum do Ano, Bad Bunny subiu ao palco do intervalo da Super Bowl para um espetáculo de 13 minutos onde cantou os seus êxitos e celebrou a cultura latina. Depois de ter feito várias críticas na última semana à prestação do serviço anti-imigração dos EUA, o artista trouxe nos braços uma bola de futebol-americano onde podia ler-se “Together, we are America” (“Juntos, somos a América”).
