Drone mostra destruição em Arruda dos Vinhos. Concelho quase isolado do exterior

12 fev, 2026 - 18:38 • Miguel Marques Ribeiro com Lusa

O concelho de Arruda dos Vinhos está a ficar cada vez mais isolado, podendo chegar-se ao município apenas através da Estrada Nacional 248-3 através de Alverca (Vila Franca de Xira). "Arruda está cada vez mais isolada devido a deslizamentos de terras", alertou o autarca Carlos Alves. As principais vias estão interditas à circulação, muitas "completamente destruídas, comprometendo a mobilidade interna e o acesso a serviços essenciais". Cardosas, Arranhó e Carvalha são localidades isoladas neste momento.

