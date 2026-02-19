Emails, segredos e Epstein: o que levou à detenção do ex-príncipe André?

19 fev, 2026 - 19:38 • Lara Castro

Depois de surgir inúmeras vezes nos ficheiros Epstein, Andrew Mountbatten-Windsor foi alvo de buscas esta quinta-feira — não por ligações a abuso ou tráfico sexual de menores, mas por suspeitas de ter partilhado informação confidencial do governo britânico com Jeffrey Epstein. Que documentos são esses e o que revelam?

Tópicos
príncipe andré jeffrey epstein reino unido família real família real britânica
+ Vistos
