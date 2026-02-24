Cronologia em vídeo
Ucrânia e Rússia em guerra. Quatro anos depois da invasão, o impasse
24 fev, 2026 - 16:00 • João Pedro Quesado
O conflito começou em 2014, com a Crimeia e o Donbass, mas a Rússia aumentou a escala em 2022. A "operação militar especial" de Vladimir Putin resistiu um mês até à Ucrânia começar a recuperar território. Pouco mudou entretanto, e a história do quarto ano de guerra é de pequenos avanços da Rússia enquanto a Ucrânia luta por manter a assistência dos Estados Unidos da América.
