EUA e Israel atacam Irão. Regime de Teerão responde com mísseis contra bases dos EUA na região
28 fev, 2026 - 13:17 • João Pedro Quesado
Donald Trump anunciou uma operação militar em grande escala para aniquilar e destruir o regime da República Islâmica, com a colaboração de Israel. Teerão retaliou contra bases dos EUA no Golfo Pérsico e lançou mísseis contra a Quinta Frota da Marinha dos Estados Unidos, no Bahrein.
Ucrânia e Rússia em guerra. Quatro anos depois da invasão, o impasse
24 fev, 2026 - 16:00
Quem são os imigrantes da construção civil? “Sem eles as obras não se executam”
15 jul, 2025 - 06:30
As imagens de 2025 que Joana Marques não vai esquecer (por muito que tente)
29 dez, 2025 - 07:00
Como funciona o aluguer ilegal de contas entre estafetas?
18 fev, 2025 - 12:19
