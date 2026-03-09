2016-2026
10 anos de Marcelo. As imagens que marcam os dois mandatos do "Presidente dos afetos"
09 mar, 2026 - 07:00 • Beatriz Pereira
Exatamente dez anos depois te ter tomado posse como Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa prepara-se para, esta segunda-feira, passar o testemunho a António José Seguro. Mas que imagens ficam do seu papel de Presidente, após dois mandatos, três dissoluções da Assembleia da República, uma pandemia e tragédias como Pedrógão? No dia em que Portugal diz adeus ao Presidente das "selfies", dos "beijinhos" e dos "afetos", recorde uma década de governação de Marcelo.
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