Guerra no Médio Oriente
Filmes, legos e videojogos. EUA e Irão misturam realidade e ficção na guerra da propaganda
11 mar, 2026 - 23:07 • Miguel Marques Ribeiro
Elementos da cultura popular estão no centro de publicações sobre a guerra. Nas páginas das redes sociais da Casa Branca e do Irão, cenas de filmes de Hollywood e jogos de computador são matéria prima para vídeos que recebem milhares de gostos, mas também algumas críticas. Há quem acuse as máquinas de propaganda de transformar o conflito num jogo. Em doze dias de guerra já morreram centenas de pessoas no Médio Oriente e milhares estão deslocadas.
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