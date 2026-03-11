VÍDEOS

Guerra no Médio Oriente

Filmes, legos e videojogos. EUA e Irão misturam realidade e ficção na guerra da propaganda

11 mar, 2026 - 23:07 • Miguel Marques Ribeiro

Elementos da cultura popular estão no centro de publicações sobre a guerra. Nas páginas das redes sociais da Casa Branca e do Irão, cenas de filmes de Hollywood e jogos de computador são matéria prima para vídeos que recebem milhares de gostos, mas também algumas críticas. Há quem acuse as máquinas de propaganda de transformar o conflito num jogo. Em doze dias de guerra já morreram centenas de pessoas no Médio Oriente e milhares estão deslocadas.

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