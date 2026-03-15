Faixa de Gaza
"A nossa vida tornou-se uma miséria". Tempestade de areia atinge Gaza e destrói abrigos de deslocados palestinianos
15 mar, 2026 - 12:24 • Beatriz Pereira
Uma intensa tempestade de poeira cobriu a Faixa de Gaza e pintou de laranja os céus da região, já afetada pela guerra. Deslocados falam de uma destruição total, agravada pela falta de condições de vida.
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