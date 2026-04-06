Espaço
E a humanidade nunca esteve tão longe de casa. Artemis II quebra recorde
06 abr, 2026 - 21:20 • Lara Castro
A missão Artemis II, da NASA, escreveu esta segunda-feira uma página inédita na história da exploração espacial. A cápsula Orion, com quatro astronautas a bordo, atingiu 406.800 quilómetros de distância à Terra, superando o recorde que a Apollo 13 estabelecera em abril de 1970, quando chegou a 400.171 quilómetros numa manobra de emergência após uma explosão a bordo.
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