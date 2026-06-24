Saúde e clima
Ondas de calor fazem aumentar mortes na Europa. É possível prevenir?
24 jun, 2026 - 21:43 • João Pedro Quesado
O verão chegou, e trouxe a segunda onda de calor de 2026. As temperaturas estiveram perto dos 40 graus Celsius no interior do país. E com o calor, sobe o número de mortes, que pode exceder o normal. O mais recente estudo do Instituto de Saúde Global atribuiu ao calor quase 63 mil mortes em excesso na Europa no verão de 2024. A investigador Natalia Shartova explica o fenómeno e como se podem prevenir números tão altos.
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