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"O filme de terror" dos abalos na Venezuela. "Daquele prédio, só vi sair uma família"
25 jun, 2026 - 19:41 • Miguel Marques Ribeiro com Reuters
São testemunhos impressionantes de quem viveu na primeira pessoa os dois sismos que atingiram a Venezuela. Em Caracas, a população conta como de um momento para o outro viu prédios inteiros colapsarem. O número de vítimas continua a aumentar e há ainda dezenas de milhar de desaparecidos.
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