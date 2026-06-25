Sismos "devastadores" abalam Venezuela. Pelo menos 32 mortos confirmados, número pode aumentar
25 jun, 2026 - 09:28 • Ariana Cruz
Número de vítimas deve aumentar nas próximas horas: as primeiras estimativas do Centro de Vigilância Geológica dos EUA apontam para a possiblidade de existirem, pelo menos, 10 mil mortos. Desconhece-se ainda se há portugueses entre as vítimas. Há centenas de milhares de cidadãos nacionais no país.
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