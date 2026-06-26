Sismos na Venezuela
O bebé retirado dos escombros, a mulher que deu à luz e o cão resgatado: as histórias de esperança na Venezuela
26 jun, 2026 - 08:37 • Beatriz Pereira
Os sismos consecutivos, de magnitude 7,2 e 7,5, fizeram, até ao momento, 235 mortos e mais de 400 feridos na Venezuela, números que poderão aumentar à medida que as equipas de socorro trabalham no terreno. Entre os escombros da tragédia, há momentos de esperança e histórias de quem tenta sobreviver, horas depois do desastre.
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