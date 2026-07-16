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Viagens ao Mundial 2026, o papelinho de Montenegro e a resposta às tempestades. Os momentos que marcaram o debate do Estado da Nação
16 jul, 2026 - 22:56 • Miguel Marques Ribeiro
Foi um debate que a oposição quis colar aos temas da atualidade e o governo transformar em palco para balanço de dois anos de governação. Onde o governo vê reformas, a oposição vê uma máquina a falhar. Reveja os principais momentos que marcaram o debate no hemiciclo antes das férias de verão.
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