Vídeo
A Odisseia de Alexandre. O filme dos exames nacionais
17 jul, 2026 - 23:19 • Miguel Marques Ribeiro , João Pedro Quesado
Foi um filme de suspense até ao fim com cenas de terror para quem teve de avaliar os Exames Nacionais ou esperar pelas notas. Entre efeitos especiais falhados e um guião que foi mudando a cada dia que passou, o ministro da Educação, Fernando Alexandre, quis ser realizador, mas acabou a protagonista de uma reforma que deixa interrogações para o futuro.
Atualidade
Documentário O Código Farioli. A história desconhecida do treinador-filósofo
21 mai, 2026 - 16:38
Uma motosserra invisível atravessou o centro do país
04 fev, 2026 - 06:00
Quem são os imigrantes da construção civil? “Sem eles as obras não se executam”
15 jul, 2025 - 06:30
Reportagem
Balanço de 2025
As imagens de 2025 que Joana Marques não vai esquecer (por muito que tente)
29 dez, 2025 - 07:00
Jogo de Palavra
Hora da Verdade
Dúvidas Públicas
Como funciona o aluguer ilegal de contas entre estafetas?
18 fev, 2025 - 12:19
Extremamente Desagradável
As Três da Manhã
A Quarta da Manhã
+ Vistos
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Comentários