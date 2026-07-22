Luís Represas, 50 anos a perseguir miragens. "O 25 de Abril pôs-me a música no colo"
22 jul, 2026 - 15:00
Morreu o cantor Luís Represas, esta quarta-feira, aos 69 anos. Fundador e vocalista do grupo Trovante, completou este ano 50 anos de carreira. Deixa êxitos incontornáveis como "125 Azul", "Feiticeira", "Neve Sobre a Marginal" ou "Perdidamente".
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