VÍDEOS

Ministro da Administração Interna

O tanque, o atrelado e o amigo. As explicações de Luís Neves, ou a falta delas

29 jul, 2026 - 21:54 • Miguel Marques Ribeiro

Foi uma longa conferência de imprensa em que o ministro da Administração Interna procurou explicar as polémicas em que se viu envolvido nas últimas semanas, "ponto por ponto". O ex-diretor da PJ garante que agiu no interesse público e não vê razões para ser constituído arguido, nem para se demitir.

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