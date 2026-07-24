VÍDEOS

As Três da Manhã

Luís Represas. Tinham 18 anos e bateram à porta da rádio: "O Júlio podia passar o nosso disco?"

24 jul, 2026 - 15:50

Júlio Isidro recorda como conheceu Luís Represas, em 1977, quando era locutor do Rádio Clube Português e passou o primeiro disco dos Trovante. "Era um grupo de miúdos, tinham 18 anos e traziam um disco debaixo do braço, "Chão Nosso". Nós viemos aqui porque o Júlio costuma passar certas coisas." Como era o jovem Luís de 18 anos? "Era muito bonito, era o mais extrovertido e tinha muito sentido de humor." Foi o início dos Trovante, que mais tarde resulta numa carreira a solo de Luís Represas e a uma reputação como uma das figuras mais consensuais do meio artístico português.

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