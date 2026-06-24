mundial 2026
Adeptos da Noruega celebram vitória no Mundial com "remada viking". Veja o momento
24 jun, 2026 - 12:39 • Beatriz Pereira
Após a vitória no jogo com o Senegal, a seleção da Noruega sentou-se no relvado e acompanhou os milhares de adeptos noruegueses, que ocuparam toda a área central atrás de uma das balizas, para fazer a famosa "remada viking". O momento, que se tornou viral nas redes sociais, ultrapassou as barreiras dos estádios, chegando já a escolas, transportes públicos e até o Parlamento norueguês.
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