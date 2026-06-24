Mundial 2026
"Chego sempre. Mais cedo ou mais tarde, estou lá". Ronaldo reage às críticas e lembra "os 23 anos de profissão"
24 jun, 2026 - 08:20 • Beatriz Pereira
Depois de uma exibição que lhe valeu mais um recorde — é primeiro jogador a marcar em seis Mundiais — o capitão da seleção falou, no pós-jogo contra o Uzbequistão, sobre a "semana difícil" que a equipa passou, após o empate com a RD Congo, mas desvalorizou o ruído à volta da sua longevidade em campo e admitiu que continua "a acreditar muito" naquilo que faz. Já Roberto Martínez elogiou a "disciplina incrível" de Ronaldo.
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